Тирана, , 09:09 — REGNUM Албанский историк Бечир Мета 4 мая заявил о том, что историю Албании необходимо пересмотреть в свете нескольких недавно обнаруженных фактов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, историк пообещал, что в свете новых фактов история страны пополнится тремя новыми томами. По словам Меты, 15 историков занимаются подготовкой трехтомного труда под названием «История албанцев». Уже планируется перевод труда на английский язык.

Необходимость в написании нового многотомного синтетического труда по истории страны, по мнению Меты, связана с появлением альтернативных точек зрения.

К таким фактам, которые требуют изменить точку зрения на историю страны, Мета отнес новые сведения о том, что глава «Национального фронта» Албании Мидхат Фрашери (националистической организации, сотрудничавшей с нацистами в годы Второй мировой войны, изначально направленной на борьбу с захватчиками — ИА REGNUM) сотрудничал с греческим националистом Наполеоном Зервасом, организатором массовых преследований албанцев-мусульман-чамов в Греции.

В Албании после падения социалистического режима переосмыслено наследие Энвера Ходжи, и его оппоненты из «Национального фронта» воспринимаются в целом как положительные персонажи, грехи которых прощаются за преданность национальной идее.

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