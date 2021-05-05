Вена, , 09:14 — REGNUM Министр европейских дел Австрии Каролина Эдштадлер 4 мая заявила, что Австрия предлагает Болгарии и Северной Македонии свое посредничество в разрешении противоречий ради вступления последней в Евросоюз.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнула, что переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюзе должны проводиться в одном пакете и как можно скорее получить общую перспективу в ЕС.

В настоящее время препятствием для европейской перспективы Северной Македонии являются противоречия с Болгарией по вопросам идентичности. «Как Австрия является сердцем Европы, так и Северная Македония — сердцем Балкан», — заявила Эдштадлер на македонском языке и объявила, что ради того, чтобы два сердца объединились в ЕС, Австрия предлагает Скопье и Софии свое посредничество.

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