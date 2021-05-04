Скопье, , 23:45 — REGNUM Во вторник, 4 мая, в Северной Македонии началась массовая вакцинация населения от COVID-19.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, такую возможность обеспечило запоздалое прибытие в страну долгожданных китайских вакцин. Объем партии составил 200 тысяч доз. Вакцинация с использованием препарата будет проводиться в региональных центрах в Тетово, Манастире, Охриде, Штипе, Кавадаре, Куманове и Охриде.

По данным на 4 мая вакцинированы около 76 тысяч македонцев. В настоящее время в спортивном центре «Борис Трайковски» в Скопье ведется ревакцинация населения вакциной «Спутник V», в доме здоровья в Скопье население прививают вакцинами Pfizer и AstraZeneca, причем у граждан нет права выбора вакцины.

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