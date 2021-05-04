Приштина, , 23:51 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 4 мая получил поздравительное письмо по случаю вступления на пост от нидерландского коллеги Марка Рутте. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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В своем письме Рутте выразил удовлетворение в связи с тем, что Европейские союз получил возможность поддержать процесс иммунизации населения Косово посредством механизма COVAX и путем прямой отправки вакцин от COVID-19.

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Рутте заверил Курти в искренней поддержке его усилий по борьбе с коррупцией и установлению верховенства права в крае, на который тот получил «мощный мандат», получив убедительный результат на досрочных парламентских выборах 14 февраля.

Политик подчеркнул, что Нидерланды поддерживают усилия Косово по вступлению в НАТО и Евросоюз.

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