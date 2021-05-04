Скопье, , 23:27 — REGNUM Правительство Северной Македонии 4 мая приняло предложение кризисного штаба о сокращении комендантского часа. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Журналисты отмечают, отныне комендантский час будет начинаться на полчаса позже — в 23:00 и будет длиться до 05:00.

При этом объекты ресторанного бизнеса смогут работать до 22:30, но только вне помещений. Постановление правительства вступит в силу 5 мая.

Ежедневно от осложнений, вызванных COVID-19, умирает от 25 до 50 македонцев при населении страны в два миллиона человек.

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