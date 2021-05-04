Оттава, 4 мая, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Состояние программиста Виталика Бутерина, создателя Ethereum, достигло $1,09 млрд, что сделало его самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Об этом 4 мая сообщает The Money Control.

Negative Space Криптобиржа

Состояние Бутерина выросло на фоне того, как 3 мая цена криптовалюты Ethereum превысила $3 тыс. за единицу. У программиста более 333 520 токенов на криптовалютном кошельке, что делает его обладателем $1,09 млрд, пишет Forbes USA.

Напомним, Ethereum является второй крупнейшей криптовалютой в мире после биткоина. Ее рыночная капитализация исчисляется в $389 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей социального новостного сайта Reddit, заявил, что криптовалюты, такие как биткоин и эфириум, убивают людей «более-менее» непосредственным образом.