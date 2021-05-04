Нур-Султан, , 22:04 — REGNUM Казахстанский диджей Imanbek (настоящее имя — Иманбек Зейкенов) купил себе новый автомобиль. Он опубликовал фото в своём Instagram-аккаунте 4 мая.

https://www.instagram.com/p/COamMCmHUDx/

Диджей приобрёл автомобиль марки Mercedes. На фотографии помимо новой машины запечатлена LADA Priora белого цвета — предыдущее транспортное средство Зейкенова.

Ранее Imanbek совместно с рэперами Моргенштерном и Fetty Wap выпустил песню под названием Leck. Композиция доступна на стриминговых сервисах с 30 апреля.

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