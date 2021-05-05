5 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 00:39 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что если члены Евросоюза хотят проблем из-за санкций против Белоруссии, то они их получат, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

»Давно пора с Европой говорить на её языке! Раз угрожают, значит, надо угрожать в ответ!» — считает Дмитрий Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что Лукашенко правильно делает, угрожая Европе, ведь, по сути, именно коллективный Запад только и делает, что занимается угрозами в сторону Белоруссии и России.

«США со странами НАТО просто переборзели! Они думают, что без конца будут грабить, бомбить другие страны, давить санкциями, а им за это ничего не будет. Мир меняется и всему есть предел», — указал Геннадий Г.

Некоторые комментаторы усомнились в том, что руководство Белоруссии сможет каким-то образом дать Евросоюзу болезненный ответ на санкции. Люди считают, что Лукашенко слишком много на себя берёт и не учитывает грустной реальности.

«Какие проблемы он может устроить Европе? Президент, вечно просящий денег в долг у России. Лукашенко живёт в своём мире. В этом мире он отец белорусской экономики. В этом мире он кладёт на Европу санкции и Европа же умоляет его не делать этого», — написал Гиви И.

Минск © ИА REGNUM

Тем не менее нашлись те, которые привели пример, чем Лукашенко может насолить Европейскому союзу. К примеру, предполагают граждане, может вновь подняться речь о вступлении Белоруссии в состав Российской Федерации.

«Элементарно! Он просто берёт и проводит референдум о вступлении Белоруссии в состав России. Американцам это очень сильно не понравится, и они начнут тянуть из Европы жилы с двойным усердием, чтобы те шли на меры, которые им самим будут как нож в горле. Если до этого, европейцы, образно говоря, стреляли себе в ногу по указке из-за океана, то в этом случае они себе все конечности отстрелят», — предполагает Василий Н.

Часть пользователей считает, что у президента Белоруссии уже просто не осталось никаких вариантов, кроме как вступление его страны в состав России. Иначе, указывают граждане, Лукашенко останется один на один с недружественными странами.

«Сейчас лучшее решение для Лукашенко — это наша база, это единая валюта, это полное доверие между странами и никакой двухвекторности. Только объединившись, можно противостоять и Западу, и Европе», — поделилась своим мнением Татьяна К.

Отдельные пользователи отметили, что Белоруссия может ограничиться лишь экономическими проблемами для ряда стран Евросоюза.

«Прибалтика выпендривалась, а наша нефть через их морские порты транзитом шла. В итоге Лукашенко с Путиным договорились и отказались от такого транзита. Запустили нефть в обход прибалтов, лишив их доходов от транзита. Украина тоже довыпендривается скоро. «Северный поток — 2» достроят, и нашего газа транзитом тоже у них не будет», — пишет Гульнур Г.

Минск © ИА REGNUM

Напомним, 4 мая Telegram-канал «Пул первого» опубликовал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что если члены Евросоюза хотят проблем из-за санкций против Белоруссии, они их получат.