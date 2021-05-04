Вена, , 21:55 — REGNUM Учитывать разные вакцины от COVID-19 при приёме иностранных туристов призвал канцлер Австрии Себастьян Курц. Такое заявление он сделал 4 мая в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Вене с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

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Комментируя перспективу введения в Евросоюзе так называемого «зелёного паспорта», подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19, Курц отметил, что сначала надо прийти к общему решению внутри Евросоюза. Однако канцлер Австрии добавил, что для развития туристической сферы в его стране важно упростить путешествие в страны Европы граждан государств, не входящих в ЕС.

«Если дискуссия на европейском уровне затянется, то в среднесрочной перспективе мы можем себе представить, что должно быть взаимодействие с другими частями мира. Решающее значение имеет не тот факт, откуда вакцина, а эффективна или безопасна ли она», — добавил канцлер Австрии.

Вопрос о введении международного паспорта вакцинации от COVID-19 обсуждается странами Евросоюза с марта 2021 года. В Еврокомиссии заявили, что каждая страна будет сама вправе решать, признавать ли действительным документ о вакцинации препаратом, не зарегистрированным европейским регулятором ЕМА. На сегодняшний день в ЕС рекомендованы к применению четыре вакцины от COVID-19: производства компаний Pfizer — BioNTech, британско-шведской фирмы AstraZeneza, американских Johnson & Johnson и Moderna.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы министерств туризма стран G20 поддержали меры по введению паспортов вакцинации от COVID-19.

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