Элиста, 4 мая, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил председателя Элистинского городского суда. Указ «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Согласно документу, на шестилетний срок полномочий председателем Элистинского городского суда назначена Римма Тюмдеева. Ранее она занимала пост заместителя председателя Элистинского горсуда.

ИА REGNUM сообщало, что глава российского государства назначил шесть судей в Ростовской области.