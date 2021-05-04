Сан-Паулу, Бразилия, , 22:01 — REGNUM В Бразилии подросток убил воспитателя и по крайней мере двух детей в детском саду, сообщает 4 мая BBC.

Нож Ryk Neethling

Согласно отчетам, детям было меньше двух лет.

Полиция рассказала, что подросток, вооруженный мачете, ворвался в детский сад в Саудадис, штат Санта-Катарина. Когда в здание прибежали посторонние, чтобы помешать преступлению, убийца направил оружие на себя. Он был арестован и помещен в больницу в тяжелом состоянии.

Согласно данным местных СМИ, преступнику 18 лет. По мимо этого сообщается, что не смотря на официальные данные органов власти, умерло больше детей.

Напомним, ранее в Бразилии были несчастные случаи в школах, но, как правило, они касались учеников старшего возраста. В 2011 году 12 школьников были убиты и еще 22 серьезно пострадали, когда 23-летний выпускник открыл огонь в школе в Рио.

Два года назад, в марте 2019, два вооруженных мужчины убили пять учеников, администрацию школы и нескольких учителей в школе около Сан-Паулу.