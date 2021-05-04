Сургут, Югра, 4 мая, 2021, 21:35 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заведующего ортопедического отделения местной клинической травматологической больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Следствием установлено, что завотделением в течение года получил от восьми пациентов взятки за проведение внеочередных операций по протезированию суставов на общую сумму около одного миллиона рублей. Кроме того, он взял с пациентки 80 тыс. рублей за установку протеза, который входил в стоимость бесплатного лечения.

Руководителем медицинского учреждения врач отстранён от занимаемой должности. Уже бывший сотрудник Сургутской клинической травматологической больницы обвиняется в мошенничестве и получении взяток. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени врач обвиняется в том, что брал деньги за бесплатные хирургические операции.