Лондон, 4 мая, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В Великобритании за минувшие сутки выявили 1946 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 мая сообщает правительство страны.

Publicdomainpictures.net Скорая помощь. Великобритания

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 4 423 796.

Отмечается, что за сутки в Великобритании от COVID-19 скончались четыре человека, суммарное количество летальных исходов в стране составляет 127 543 человека.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Великобритании уже получили более 50 млн доз вакцины от COVID-19.

Читайте также: Жителям Великобритании сделали 50 млн прививок от COVID-19