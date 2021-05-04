Богота, , 21:34 — REGNUM Принять срочные меры для прекращения насилия со стороны полиции во время акций протестов призвала певица Шакира власти Колумбии. Об этом 4 мая сообщила сама артистка в своём Instagram.

Шакира отметила, что жизнь человека «выше политических интересов» и заявила, что считает недопустимой гибель людей во время мирных протестов.

Демонстрации против налоговой реформы начались в Колумбии с прошлой недели. В ходе беспорядков, охвативших крупные города страны, погибло не менее 19 человек, в том числе один сотрудник полиции. Пострадали как минимум 840 человек. На фоне охвативших страну протестов правительство Колумбии согласилось внести коррективы в планы реформ, а министр финансов подал в отставку. Однако акции протестов не прекратились.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ООН обвинила правоохранительные органы Колумбии в излишнем применении силы при разгоне акций протестов.

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