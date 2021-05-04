Санкт-Петербург, , 21:40 — REGNUM Рэпера Моргенштерна забрали в армию после концерта в Санкт-Петербурге. Об этом 4 мая сообщает издание Peopletalk.

Ссылаясь на свои источники, издание опубликовало видеоролик из военной части. На кадрах можно увидеть молодого человека в форме, похожего на Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна).

Ранее член Общественной палаты Дмитрий Носов в своём аккаунте в Instagram предлагал отправить Моргенштерна на военную службу. Политик был удивлён и возмущён тем, что артист «косит» от армии.

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