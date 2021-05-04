Ростов-на-Дону, , 21:31 — REGNUM В Ростовской области ведётся работа по созданию реестра предпринимателей с аксайских рынков. Об этом стало известно во время встречи донского губернатора Василия Голубева с инициативной группой пострадавших бизнесменов.

«Люди поделились тем, что их волнует больше всего. Главная просьба, конечно, — помочь им возобновить работу. Задача регионального правительства: сделать всё возможное, чтобы поддержать всех добросовестных предпринимателей, работавших на этих торговых площадках. Для этого, прежде всего, сейчас уточняется реестр с данными обо всех, кто там вел торговую деятельность. Реестр должен быть сформирован в недельный срок», — пояснил Голубев в Instagram.

https://www.instagram.com/p/COdai8xsvaj/

Предприниматели также попросили о юридической поддержке.

ИА REGNUM сообщало, что на окраине Ростова-на-Дону оказались закрыты пять из шести крупнейших на юге России рынков. Спустя 20 лет оказалось, что торговля на этой территории организована незаконно. Тысячи людей в одночасье остались без работы. Предприниматели вложили миллионы рублей и остались ни с чем.

Подробнее: «Мы на грани разорения!» — тысячи людей потребовали открыть аксайские рынки

Читайте ранее в этом сюжете: Охрану ярмарки в старом аэропорту Ростова-на-Дону оценили в 5,5 млн рублей