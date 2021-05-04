Саранск, , 21:29 — REGNUM План завершенной вакцинации от коронавируса в Мордовии выполнен на 18,7%. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог минздрава республики Михаил Чумаков.

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До настоящего момента в регионе прививку от коронавируса сделали более 105 тыс. человек, из них 73 806 жителей республики получили два компонента препарата, полностью завершив процесс вакцинации.

«Только за последние сутки в Мордовии вакцинацию прошли 2228 человек», — цитирует специалиста газета «Известия Мордовии».

Сейчас республика получила еще одну партию вакцины «Спутник V» в объеме 1,9 тыс. доз. С учетом этой партии, в регион поставлено 128,8 тыс. доз вакцины «Спутник V» и 810 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, численность населения республики составляет около 778 тыс. человек, планируется вакцинировать около 60% от общего числа взрослых жителей Мордовии, то есть около 394 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в республике выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 185 случаев. Всего с начала пандемии выздоровел 18 151 житель Мордовии. 246 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1788 человек.