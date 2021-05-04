Доха, , 21:33 — REGNUM (Число американских В-52Н в Катаре увеличилось до шести)

B-52H в небе Афганистана Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)

(В-52Н над Афганистаном: США перебросили еще два бомбардировщика в Катар)

Два стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н Stratofortress прибыли в Катар, в результате чего их общее количество на данной территории достигло шести. Об этом стало известно 4 мая благодаря авиамониторинговым интернет-ресурсам.

В конце апреля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) отправило на авиабазу Эль-Удейд в Катаре четыре бомбардировщика B-52H Stratofortress. Это объяснялось намерением прикрыть вывод американских военных из Афганистана.

Напомним, в конце апреля в Афганистан были отправлены реактивные системы залпового огня HIMARS. Это также объяснялось намерением защитить вывод военного контингента США из Афганистана.

Как сообщалоИА REGNUM, администрация президента США Джо Байденазаявила о начале вывода военных из Афганистана 1 мая.