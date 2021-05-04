4 мая 2021 | Время чтения 12 мин

Не зря говорят, что каждая трагедия повторяется как фарс. Но, как видим, бывает и наоборот, что не менее страшно. Стартовавшая полтора года назад пандемия коронавируса продолжает своё шествие по планете. Дитя двух несовместимых в природной среде компонентов перессорить страны уже успело. Ведь на кону оказался зарождающийся рынок вакцин объёмом никак не менее 200 млрд USD.

Андрей Сафонов, , 22:02 — REGNUM Прежде чем обсуждать новую неведомую биологическую напасть, вспомним о наших союзниках по СНГ, на территории которых уютно расположились «научные» биолаборатории, аффилированные МО США. А в качестве повода для лирического отступления вполне сгодится новая вспышка «Африканской чумы свиней» (далее — АЧС) в ряде сёл Самарской области. В результате которой у селян за долю малую изымается, тут же умерщвляется и предаётся огню поголовье хрюшек. И так регулярно с 2008 года, вернее, с самой проблемы «080808», решенной умеренно жёстко и отнюдь не окончательно. В 2007 году вирус АЧС был обнаружен в Республике Грузия. АЧС быстро распространилась по территории Грузии и проникла в другие сопредельные страны, в том числе в Россию, сообщил семь лет назад в своём докладе заведующий лабораторией по АЧС ФГБУ «ВНИИЗЖ» Константин Груздев на Международном ветеринарном конгрессе в Казани. На данный момент придётся признать, что «союзников», на территориях которых нет таких биолабораторий, совсем немного: разве что одна Белоруссия, но, не исключено, что есть и другие.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как бы то ни было, COVID-19 (-20, — 21, — 22…) никуда не делся и даже не сильно ослаб, несмотря на целый спектр вакцин, вброшенных на рынок всеми гигантами «Большой фармы». Ведь тема необъятна и «вкусна», как говаривал Виктор Павлович «Антибиотик» из «Бандитского Петербурга»: от 35 до 45 млрд долларов потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от коронавируса большей части взрослого населения в мире, заявил на днях генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Но и это ещё не всё: во всем мире на вакцины от COVID-19 до 2025 года будет потрачено 157 млрд долларов США (USD), говорится в докладе американской аналитической компании IQVIA. Благодаря чему, наверное, удастся вакцинировать 70% населения планеты; но — никак не ранее 2022 года.

И вот тут самое время вспомнить об уже подзабытом скандале с отстранением Росатома от участия в тендере на достройку блока АЭС «Дукованы», что в Чехии, ценой хоть и тоже — не копейки, а 7 млрд USD. Что несопоставимо с возможными доходами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), продвигающего на внешних рынках вакцину «Спутник V». Не считая окончательного возвышения научного и делового авторитета России над большинством её «стратегических партнёров». Чьими первыми жертвами стали осколки бывшей Чехословакии, намеревавшихся «под шумок» закупиться «Спутником V». Их действия были пресечены, невзирая на угрозу уже даже и недипломатического конфликта с Россией. И явно — ценой единства «Вышеградской четверки», один из членов которой — Венгрия — на понукания Польши, претендующей в данном сообществе на роль любимой жены Вашингтона, пока не поддалась, и, скорее всего, будет жить (с количеством населения, не намного меньшим нынешнего). К тому же Венгрия — единственная из «вышеградских сестёр», кто путём неимоверных усилий и лишений ликвидировала свои долги перед МВФ. А они были огромны. Зато теперь эта страна вольна действовать с куда большей степенью свободы (есть, правда, ещё и ЕС с НАТО).

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

Другой жертвой геополитики, как известно, стала Бразилия, куда РФПИ, пренебрегая «доктриной Монро» и при этом наивно полагаясь на нормы ВТО и здравый смысл, договорилась начать поставки, получила одобрение как научных, так и властных структур этой страны, но, как известно, была отвергнута в самый последний момент. Бразильцев, конечно, жалко, но вопрос встаёт и о судьбе БРИКС в целом. Другой член которой Индия (в прошлые времена — подмастерье «Большой фармы») погибает от пандемии уже совсем как-то страшно. И примет нашу вакцину, несмотря на любые угрозы. Лишь бы погасли кремационные костры в парках и на площадях индийских городов.

Несмотря на кажущийся нигилизм наших сограждан в вопросах самозащиты от коронавирусной инфекции, следует признать, что разъяснительная работа и незначительные (по сравнению со странами ЕС), но эффективные меры санитарно-эпидемиологического характера плюс природная личная чистоплотность населения свою роль сыграли. Как и то, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, создавался именно против «смуглых брюнетов», пока «что-то пошло не так». В любом случае в настоящее время — на конец апреля — опросы показывают уже высокую готовность россиян к вакцинации против COVID-19. Так, по данным сайта стопкоронавирус.рф, более 60% респондентов из числа подписчиков либо сделали прививку от коронавируса, либо собираются это сделать. Таковы итоги опроса, проведенного порталом. Пока не сделали прививку, но планируют вакцинировать себя или родных от 28−29%. Не планируют ставить вакцину от коронавируса от 33% до 39% опрошенных из общего их числа в более чем репрезентативные 33 819 человек.

Пункт мобильной вакцинации в ГУМе Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По данным ещё одного опроса, проведенного тем же порталом среди 31 031 человека, отечественным вакцинам доверяют от 56% до 89% россиян, а от 3 до 10% верят только в зарубежные вакцины. Уместно вспомнить, что, по данным СМИ, в Россию из ЕС организуются «вакцинные туры», да и сотрудники посольства США до известного безобразного скандала, устроенного их новым начальством, по-тихому прививались российской вакциной наравне с нашими гражданами, согласовав свои действия с российским МИДом.

В этой связи интересны результаты опроса литовской газеты Kauno diena, в котором приняло участие 1995 человек. Следует оговориться, что (по данным автора — уроженца тех мест) часть жителей Литвы отнюдь не была бы против прививки российской вакциной, но возможности такой почти не имеет.

1. «А Вы уже привились от COVID-19?», по данным газеты Kauno diena, %

Да 12,8 В очереди на прививку 37 Привился бы, но у меня антитела уже есть 50,2 Нет, прививаться не буду 0

Обращает внимание абсолютное отсутствие среди опрошенных т.н. «ковид-диссидентов». А также и то, что половина опрошенных, похоже, уже переболела «ковидом».

По данным ВЦИОМ от 29 апреля с.г., положительно относятся к массовой вакцинации абсолютное большинство россиян (65%). Противоположное мнение имеют 17%.

Подавляющее большинство наших соотечественников (70%) убеждены, что массовая вакцинация позволит предотвратить распространение коронавируса и новые вспышки эпидемии. Обратного мнения придерживается один из пяти наших сограждан.

О готовности привиться российской вакциной от коронавируса заявили 46% опрошенных, 39% не стали бы этого делать. Уже сделали прививку 11% опрошенных.

2. «Стали бы Вы делать прививку российской вакциной от коронавируса себе либо членам семьи или нет?», по данным ВЦИОМ, %

Да 21 Скорее да 25 Скорее нет 19 Точно нет 20 Уже сделал прививку 11 Затрудняюсь ответить 4

По данным опроса, проведенного информационным агентством «REX» с 17 марта по 18 апреля среди 880 читателей, в победе России над Западом в «гонке вакцин» уверено 70,6% респондентов, а не согласны с ними 17,5% при 11,9% воздержавшихся.

Мнение патриотично настроенных респондентов поддерживает мнение авторитетного telegram-канала «Адекват», 25 апреля сообщившего статданные по применению «Спутника V» в Венгрии. Как оказалось, российская вакцина в несколько раз эффективнее, чем остальные применяемые венграми прививки: среднее число заражений на 100 тыс. вакцинированных в 2−7 раз меньше. И на порядок безопаснее: средняя смертность меньше в 7−32 раза. Канцелярия венгерского премьера «Спутник V» в этой связи уже похвалила. В скобках заметим, что самым опасным по венгерской статистике оказался «Пфайзер», а наименее эффективная вакцина от «АстраЗенеки». Таковы официальные данные правительства Венгрии за период наблюдений между 26.12.2020 и 20.04.2021 гг.

3. «Спутник V» демонстрирует лучший профиль безопасности среди других уколов в Венгрии.

Вакцина Количество заражений на 100 тыс. вакцинаций Количество смертей на 100 тыс. вакцинаций Sputnik V 95 1 AstraZeneca 700 7 SinoPharm 356 16 Moderna 177 20 Pfizer/BioNTech 555 32

Нынешнюю ситуацию в динамике — по сравнению с тем же периодом начала мая (с 1 по 3) прошлого года наглядно демонстрируют таблицы 4 (данные по России) и 5 (данные по всему миру).

4. «Коронавирус в России: заболевшие, умершие и выздоровевшие в мае текущего и прошлого года», по данным сайта coronavirus-monitor.info

За сутки Заболело Умерло Выздоровело 01.05.2021 9270 393 8637 01.05.2020 7933 96 1601 2021 к 2020 1,2 4,1 5,4 02.05.2021 8697 342 7339 02.05.2020 9623 53 1793 2021 к 2020 0,9 6,5 4,1 03.05.2021 8489 336 6367 03.05.2020 10 633 58 1626 2021 к 2020 0,8 5,8 3,9 Итого за 3 суток С 1 по 3.05.2021 26 456 1071 22 343 С 1 по 3.05.2020 28 189 207 5020 2021 к 2020 0,94 5,17 4,45

То есть при несущественном (на одну десятую) снижении числа заболевших «ковидом» количество умерших выросло более чем в 5 раз. А выздоровевших — более чем в 4 раза.

В целом же на 4 мая число выявленных больных «ковидом» во всем мире выросло до 154 214 246 человек.

5. «Коронавирус в мире: заболевшие, умершие и выздоровевшие в мае текущего и прошлого года», по данным сайта coronavirus-monitor.ru

За сутки Заболело Умерло Выздоровело 01.05.2021 811 403 13 413 880 039 01.05.2020 94 055 5588 40 466 2021 к 2020 8,6 2,4 21,7 02.05.2021 685 258 9993 721 268 02.05.2020 81 214 5187 38 409 2021 к 2020 8,4 1,9 18,8 03.05.2021 670 957 10 392 733 941 03.05.2020 82 688 3512 34 825 2021 к 2020 8,1 3 21,1 Итого за 3 суток С 1 по 3.05.2021 2 167 618 33 798 2 335 248 С 1 по 3.05.2020 257 957 14 287 113 700 2021 к 2020 8,4 2,4 20,5

Людей же заболевает, по данным для всего мира, в 8 раз больше, чем годом ранее (в России — на 10% меньше), правда, и выздоравливает в 21 раз больше. А умирает в 2,4 раза больше, чем годом ранее (в России этот показатель более чем в 2 раза меньше).

Как сообщает telegram-канал «Графстат Инфографика», опрос международной исследовательской компании Ipsos сообщает о том, как скоро жизнь вернется в нормальное русло после пандемии:

То есть мнения участников опроса разделились следующим образом:

34% — больше, чем через год.

32% — в ближайшие 12 месяцев;

13% — в ближайшие 6 месяцев;

9% — в ближайшие 1−3 месяца;

8% — никогда;

6% — жизнь уже нормализовалась.

В России же наблюдается явное шапкозакидательство — 25% сообщили, что уже вернулись к нормальной жизни (причем опрос проведен еще в начале марта, сейчас, наверняка, больше) и это несмотря на рекордную смертность. Как с таким настроем вакцинировать 60% населения — вопрос открытый.

Немаловажным фактором является также ещё и выявленный анализом данных таблицы такой не учитываемый статистикой фактор, как явная растерянность респондентов из России, где 25% считает, что всё уже позади, а 11% — что жизнь больше прежней уже не будет. То есть условные 36% растерянности и фатализма. Недалеко от нас со своими 21% ушла Польша (10% — «всё позади», 11% — «ничего впереди») и Венгрия с 18% (3% и рекордные 15% соответственно). Даже у несчастной Индии меньше — 17% (11% и 6% соответственно).

Похоже, пора подключать профессиональных психологов и/или в конце концов начинать снимать качественные фильмы. О любви. О том, что справедливость существует… И смерть для жизни — не конец.