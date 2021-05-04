Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Компания Microsoft планово удалит Adobe Flash Player из операционной системы Windows 10. Об этом 4 мая сообщает издание «Хабр».

По данным «Хабр», программное средство для удаления программы появится в накопительном обновлении в июле 2021 года. Около 1,3 млрд устройств будут очищены от Flash Player после выхода новой версии.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2020 года Adobe перестала поддерживать Flash Player. В 2021 году Microsoft также приступила к постепенному принудительному удалению продукта из своей операционной системы.

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