Женева, Швейцария, 4 мая, 2021, 21:14 — ИА Регнум. За последние сутки в мире выявили 644 685 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 153 187 889 человек. Такие данные приводит 4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Who.int Всемирная организация Здравоохранения. Брифинг для СМИ о COVID-19.

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 10 501 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 209 109.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 721 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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