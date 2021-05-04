Флоренция, Италия, , 21:11 — REGNUM Во Флоренции ресторатор Ромуальдо Риццути был оштрафован на 400 евро за то, что во время дождя поднял над столиками тент, передает Mediaset во вторник, 4 мая.

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Кроме того, заведение было закрыто на сутки. Ресторатор сообщил журналистам, что его «сдал» полиции один из клиентов.

Формально действия сотрудников правоохранительных органов были верными: своим заботливым жестом владелец заведения сделал веранду ресторана не соответствующей ныне разрешенным нормам.

Сообщение вызвало массу гневных комментариев. «Предприниматели не могут больше терпеть этих абсурдных ограничительных норм», — заявила лидер итальянской оппозиции Джорджа Мелони.

По данным на 4 мая, в Италии умерли 121 738 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 305 (днем ранее — на 256). Число подтвержденных носителей выросло на 9116 (днем ранее — на 5948). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 059 821 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 413 889 человек — на 9669 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 379 737 человек, что составляет 10,59% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение 222 млрд евро «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она будет рассмотрена летом 2021 года.