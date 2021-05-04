Москва, 4 мая, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Группа депутатов Госдумы — членов комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с председателем комиссии Василием Пискаревым («Единая Россия») внесла в Государственную думу пакет из двух законопроектов, направленных на противодействие проникновению в Россию нежелательных организаций и блокирование их попыток оказывать деструктивное воздействие на ситуацию в стране, в том числе, в форме подготовки организаторов незаконных акций и специалистов по проведению «цветных» революций.

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Как пояснил Василий Пискарев, в поле зрения комиссии неоднократно оказывалась деструктивная деятельность иностранных организаций, признанных нежелательными на территории России. Одним из ярких примеров такой деятельности является организация различных семинаров, тренингов и курсов подготовки для российских граждан за рубежом.

«Нами зафиксировано, что такая подготовка и инструктаж велись в Финляндии, Чехии и государствах Прибалтики. Выпускники таких курсов, по возвращении в Россию, пытаются организовывать различные незаконные акции, устраивать беспорядки, пропагандировать наркотики и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность. В поле зрения Комиссии находится около 10 таких центров и более 40 их выпускников», — заявил глава комиссии Госдумы.

На подобных тренингах, рассказал он, слушателей учат манипулировать подростками, готовят по псевдообразовательным курсам, искажающим историю нашей страны, а также изучают опыт боевиков киевского Майдана и обучают методам конспирации, как в разведшколах.

Предлагается дополнить действующее законодательство нормой о запрете на участие российских граждан и юридических лиц в деятельности нежелательной организации за пределами России. А кроме того, присваивать статус нежелательных иностранным НПО, которые выступают посредниками в операциях с деньгами или имуществом уже признанных на территории России нежелательными организаций. Реестр таких организаций ведет Минюст России. В настоящее время в него внесена 31 НПО, сообщил журналистам Василий Пискарев,

Ответственность за участие в обучении на различных зарубежных курсах или семинарах нежелательных организаций, в соответствии с предложенной поправкой в ст. 284 УК РФ, предлагается ввести как в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей так и в виде обязательных или принудительных работ, а также в виде лишения свободы на срок от 1 до 4 лет. Такое наказание предусматривается для лиц, уже подвергавшихся административному наказанию за подобные деяния. Организаторы такой деструктивной деятельности рискуют лишиться свободы на срок до 6 лет.

По словам председателя комиссии Госдумы Василия Пискарева, за подобные действия на территории России уголовная ответственность уже предусмотрена, однако она не распространяется на нежелательные организации, проводящие обучение за границей.

Глава комиссии Госдумы также отметил, что нежелательные организации ранее активно вмешивались в российские выборы и готовили собственных кандидатов в органы власти. Такие попытки продолжаются и сейчас. При этом отрабатываются различные методы влияния на волеизъявление российских граждан и подготовки «своих» выдвиженцев, действующих в интересах иностранных государств. Были даже случаи использования в качестве учебного материала пиар-компании «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Василий Пискарев подчеркнул, что внесение данных законопроектов, разработанных по итогам работы возглавляемой им комиссии Госдумы, «направлено на защиту прав граждан от деструктивного влияния и должно способствовать проведению в России честных и открытых выборов, свободных от давления и подсказок из-за рубежа».

Законопроекты внесли в Государственную думу депутаты-члены Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Адальби Шхагошев (все — — члены фракции «Единая Россия»), Ризван Курбанов (фракция КПРФ), Дмитрий Савельев (фракция ЛДПР), Николай Рыжак, Алексей Чепа (фракция «Справедливая Россия»).