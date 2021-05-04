Теньгушевский район, , 21:09 — REGNUM В Мордовии по ходатайству следствия арестован 24-летний Теньгушевского района, которому предъявлено обвинение по ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Причастность к совершению инкриминируемого преступления заключенный под стражу не отрицает. Ранее в 2021 году обвиняемый был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые мероприятия для сбора и закрепления доказательной базы. В управлении отмечали, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

ИА REGNUM напоминает, в ночь на 3 мая в поселке Барашево мужчина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля ВАЗ-21 093, выезжая задним ходом совершил наезд на 31-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Погибший являлся сотрудников одного из исправительных учреждений республики.