Москва, , 21:38 — REGNUM Актёр Павел Прилучный рассказал о взаимоотношениях его детей от брака с Агатой Муцениеце с актрисой Мирославе Карпович. Об этом сообщает издание OK.ru.

По данным СМИ, дети Прилучного Тимофей и Мия ладят с Карпович. «Мои (дети) ее обожают, они с ней занимаются», — рассказал актёр.

ИА REGNUM напоминает, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались в 2020 году спустя десять лет брака. Актёр встречается с Мирославой Карпович, известной по роли Маши Васнецовой в телесериале «Папины дочки».

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