Киев, , 21:02 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины мужчина устроил стрельбу на автозаправке, ранив при этом двух человек.

Стрельба Geoffrey Fairchild

Подробности инцидента, который случился вселе Черемхов Коломыйского района, сообщает 4 мая пресс-служба регионального отделения полиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полиция сообщает, что на территории заправки было две компании, между которыми внезапно возник конфликт. В ходе «разборок» злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других, в результате чего двое местных жителей получили ранения и госпитализированы в лечебное учреждение.

Сам правонарушитель с места происшествия скрылся и находился дома, когда его задержали.

Согласно источнику, следователи начали уголовное производство по статье «хулиганство» уголовного кодекса Украины. Вскоре нарушителю сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

Напомним, что такого рода инциденты на Украине случаются постоянно — буквально 30 апреля в Харькове мужчина устроил стрельбу в очереди в буфет, тогда ранения также получили два человека.