Лондон, , 20:59 — REGNUM Против строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) решительно выступает администрация президента США. Об этом 4 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом в Лондоне.

Трубопровод Северный поток — 2 Nord-stream2.com

«Госсекретарь (госсекретарь США Энтони Блинкен — прим. ИА REGNUM) заявил, что администрация США выступает… против газопровода СП-2», — говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что важность трансатлантического партнерства перед лицом «дестабилизирующей деятельности РФ, Китая и Ирана» также подчеркнули Блинкен и Маас.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля депутат бундестага Вальдемар Гердт сообщил, что предложенные в резолюции Европарламента санкции против Москвы выгодны только третьей стороне и никому больше.