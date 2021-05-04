Ростов-на-Дону, 4 мая 2021, 20:55 — REGNUM В Ростовской области зафиксирована массовая гибель бакланов. Падёж птицы установлен на берегу Таганрогского залива, сообщили ИА REGNUM в донском министерстве природных ресурсов и экологии.
По информации ведомства, инспекторы минприроды вместе с ветеринарами прибыли на место происшествия в районе Центрального пляжа. Факт гибели птиц подтвердился.
«В настоящее время проводится исследование на наличие заболеваний у павших птиц», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM сообщало, что массовый падёж уток был зафиксирован на берегу Цимлянского водохранилища.
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