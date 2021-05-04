Севастополь, , 20:53 — REGNUM Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин проверил ход строительства последнего, восьмого, этапа трассы «Таврида» в Севастополе 4 мая.

«Они идут сегодня по плану, даже с опережением», — сообщил журналистам Хуснуллин, уточнив, что объём работ в 2021 году может превысить план на 1 млрд рублей, в связи с чем было принято решение «передвинуть» финансирование по ФЦП.

«Сказали, чем быстрее ты построишь, а денег мы дадим столько, сколько нужно, лишь бы ты быстрее строил. Потому что я сам сегодня проехал, это осталось узкое место на въезде в город, его нужно построить быстрее», — сказал Хуснуллин.

Также Хуснуллин сообщил о возможности досрочного введения восьмого этапа трассы «Таврида» введения в эксплуатацию.

Подрядчиком строительство восьмого этапа трассы «Таврида» (от Президентской дороги до Ялтинского кольца у Севастополя) выступает АО «ВАД». Общая протяженность этого этапа «Тавриды» составляет 7,9 километра. Срок завершения работ — конец 2023 года.