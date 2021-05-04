Тегеран, 4 мая 2021, 20:53 — REGNUM Гибель сотрудницы посольства Швейцарии в Тегеране начали расследовать власти Ирана. Об этом 4 мая сообщает агентство IRNA.
Иранский МИД сообщил о начале расследования обстоятельств гибели сотрудника посольства Швейцарии в Тегеране, результаты расследования будут обнародованы. Ведомство выразило соболезнования в связи с печальным инцидентом.
Власти Ирана сообщили о гибели первого секретаря посольства Швейцарии в Тегеране, которая упала с высоты 18-го этажа здания, где она проживала. Погибшая занималась курированием вопросов, связанных с представлением интересов США в Иране.
Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии подтвердил гибель сотрудницы посольства страны в Иране, указав, что смерть наступила в результате несчастного случая.
Напомним, после разрыва дипломатических отношений между Ираном и США интересы Соединённых Штатов в Тегеране представляет Швейцария.
Читайте ранее в этом сюжете: Иранский генерал обсудил «полицейскую дипломатию» с послом Швейцарии