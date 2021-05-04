Милан, Италия, , 20:52 — REGNUM Мэрия Милана понимает желание футбольного клуба «Интер» и его болельщиков отпраздновать долгожданное чемпионство, с таким заявлением выступила во вторник, 4 мая, вице-мэр Анна Скавуццо.

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При этом любые акции должны проходить с учетом антикоронавирусных ограничений, многотысячные спонтанные акции, где никакие нормы не соблюдаются, недопустимы, добавила она.

2 мая 2021 года «Интер» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии по футболу. Участие в спонтанных гуляниях на площади Дуомо приняли, по оценкам наблюдателей, около 30 тысяч человек.

По данным на 4 мая, в Италии умерли 121 738 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 305 (днем ранее — на 256). Число подтвержденных носителей выросло на 9116 (днем ранее — на 5948). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 059 821 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 413 889 человек — на 9669 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 379 737 человек, что составляет 10,59% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.