Салехард, , 20:48 — REGNUM Ямало-Ненецкий автономный округ вошёл в число регионов, которые первыми получат инфраструктурный кредит на пилотный проект территориального развития. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Инфраструктурный кредит под 3% годовых сроком на 15 лет будет выделен на строительство Северного широтного хода.

«Доклад — до 1 сентября 2021 года, далее — один раз в год», — говорится в перечне поручений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава государства во время послания Федеральному собранию 21 апреля 2021 года заявил о необходимости начать реализацию Северного широтного хода, который даст толчок к развитию арктических регионов.

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