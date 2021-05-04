Салехард, 4 мая, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий автономный округ вошёл в число регионов, которые первыми получат инфраструктурный кредит на пилотный проект территориального развития. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию

Инфраструктурный кредит под 3% годовых сроком на 15 лет будет выделен на строительство Северного широтного хода.

«Доклад — до 1 сентября 2021 года, далее — один раз в год», — говорится в перечне поручений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава государства во время послания Федеральному собранию 21 апреля 2021 года заявил о необходимости начать реализацию Северного широтного хода, который даст толчок к развитию арктических регионов.