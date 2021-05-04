Севастополь, , 20:47 — REGNUM Бурение скважин по добыче пресной воды из-под Азовского моря начнется в июле, об этом журналистам 4 мая сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе своей поездки на Крымский полуостров.

«Мы пробурились на косе, уже воду нашли с берега. Пока качество на верхнем пределе по солёности, но уже как техническая вода может быть. Зашло два судна, которые сейчас ведут геофизику, разведку. Я думаю, что в июле уже зайдем в бурение скважин. Очень надеемся, что воду найдем. Вода там есть точно. Вопрос, в каком объеме? Хватит ли её так, чтобы весь полуостров обеспечить этой водой», — сказал Хуснуллин.

Марат Хуснуллин прибыл с поездкой на Крымский полуостров 3 мая. Ранее в соцсети он анонсировал рабочую программы в Севастополе и Республике Крым.