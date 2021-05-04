Москва, , 20:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу от 1 мая 2021 года, на шестилетний срок назначены: судьёй Ростовского областного суда — Иван Курносов, судьёй Арбитражного суда Ростовской области — Анна Исаченко.

Судьёй Новошахтинского районного суда назначен Вадим Пухляков, судьёйНовочеркасского городского суда — Ирина Завалишина, судьёй Обливского районного суда — Светлана Устинова, судьёй Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону — Дмитрий Иванченко.