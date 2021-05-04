Киев, , 20:38 — REGNUM В украинской оппозиции обращают внимание на «гигантские» долги по зарплатам, которые сформировались в стране в настоящий момент.

Об этом сегодня, 4 мая, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ссылаясь на официальные источники, Бойко заявил, что задолженность по зарплатам растет в течение всего нынешнего года и на данный момент это «гигантская сумма» в 3,4 млрд гривен, которые украинцы должны были получить, но до сих пор не получили.

«В основном речь идет о долгах перед работниками промышленности», — уточнил политик, добавив, что «особый цинизм» ситуации заключается в том, что больше 50 млн государство задолжало и медикам.

Напомним, что ранее в украинском госстате подтвердили, что на начало апреля текущего года основная часть суммы задолженности приходилась на промышленность (77,6%), далее следует категория «профессиональная, научная и техническая деятельность» — 7,4%. В региональном разрезе больше половины задолженности приходится на украинскую часть бывшей Донецкой области (23,3%), Харьковскую области (13,8%) области и Киев (13,0%).