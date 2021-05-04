Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Модель Нивин Джей замэтчилась (создала пару) в приложении для знакомств с актёром Беном Аффлеком, но вскоре решила, что это фейк и удалила его из пар. Она опубликовала видео в TikTok, где актёр доказывает, что это его настоящий профиль.

«Нивин, почему ты удалила меня из пар? Это я», — обращается на видео Бен Аффлек. «Прости, Бен», — подписала публикацию Нивин Джей.

Добавим, что за сутки ролик посмотрели более 4,5 млн человек. Более 680 тыс. из них поставили видео отметку «нравится».

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