Берлин, , 20:31 — REGNUM Причин для остановки реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» из-за иска экологов из организации NABU нет. Об этом 4 мая заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст корреспонденту ТАСС.

«Он (поданный в административный суд иск — прим. ИА REGNUM) может замедлить дальнейшее строительство (газопровода — прим. ИА REGNUM)», — отметил немецкий депутат.

При этом Эрнст выразил мнение, что вариант, при котором иск может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца, является нереалистичным.

Как передавало ИА REGNUM, 4 мая пресс-служба NABU сообщила, что экологическая организация подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) Германии на строительство «Северного потока — 2».

Читайте также: Nord Stream 2 AG не комментирует иск NABU по «Северному потоку — 2»