Киев, , 20:26 — REGNUM Будущее Европы решается на украинской земле и украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращении 4 мая.

Таким оригинальным заявлением глава Украины подвел итоги своего визита в Польшу, состоявшегося накануне, 3 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что Украина в настоящий момент проводит трансформацию, которая приближает ее к вступлению в ЕС.

«Мы обеспечим полноценную интеграцию Украины в содружество европейских стран, и это покажет, что базовые ценности свободы, демократии и равенства на нашем континенте являются ключевыми элементами масштабного прогресса и развития», — подчеркнул он.

Напомним, что накануне в Польше Зеленский завил, что ЕС должен продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционных устремлений Украины, которая «продолжает бороться за свою независимость». Также он призвал Брюссель смотреть на Киев «как на равноправного и неотъемлемого партнера».