Мадрид, 4 мая 2021, 20:20 — REGNUM Российский теннисит Андрей Рублев во втором круге турнира Ассоциации Теннисистов-профессионалов (ATP) Mutua Madrid Open одержал победу над американским спортсменом Томми Полом со счетом 6:7, 6:3, 6:4. Об этом 4 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет порядка 2,6 миллионов евро.
Другие матчи второго круга:
Алексей Попырин — Ян-Леннард Штруфф — 6:3, 7:6.
Алехандро Давидович — Пьер-Юг Эрбер — 6:7, 7:6, 7:6.
Йошихито Нишиока — Филип Краинович — 6:2, 6:4.