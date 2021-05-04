Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Компания Universal выпустила мультфильм «Шрек» в качестве 4K Ultra HD. Об этом сообщило издание DTF.

По данным СМИ, переиздание мультфильма состоялось в честь 20-летия анимационной ленты. Мультфильм в улучшенном качестве уже доступен в iTunes — его можно взять в аренду за 99 рублей или купить за 349 рублей.

Добавим, что в юбилейное издание вошли четыре часа дополнительных материалов, включая короткометражки об Осле и Коте в сапогах, музыкальные номера, удалённые сцены и комментарии авторов.

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