Киев, , 20:16 — REGNUM В ближайшее время четыре области Украины могут выйти из т.н. «красной зоны карантина», предполагающей максимальный уровень ограничений.

Коронавирус на Украине Moz.gov.ua

Об этом заявил на брифинге 4 мая главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Чиновник уточнил, что речь идет о Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях, которые для изменения своего статуса должны сохранить нынешнюю положительную динамику. Сегодня же принято решение, что 5 мая из красной зоны выходит Житомирская область Украины.

ИА REGNUM напоминают, что по состоянию на 4 мая в «красной"карантиннойзоне на Украине находятся 7 областей, остальные регионы — в «желтой» и «оранжевой» зонах. Власти страны в конце апреля неоднократно заявляли, что Украина прошла очередную, третью волну заболеваемости коронавирусом, на пике которой в сутки фиксировали до 20 тыс. новых заболевших. За последние сутки в стране официально подтвердили лишь 2.472 новых случая COVID-19.