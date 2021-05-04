Киев, 4 мая, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В ближайшее время четыре области Украины могут выйти из т.н. «красной зоны карантина», предполагающей максимальный уровень ограничений.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

Об этом заявил на брифинге 4 мая главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Чиновник уточнил, что речь идет о Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях, которые для изменения своего статуса должны сохранить нынешнюю положительную динамику. Сегодня же принято решение, что 5 мая из красной зоны выходит Житомирская область Украины.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 4 мая в «красной» карантинной зоне на Украине находятся 7 областей, остальные регионы — в «желтой» и «оранжевой» зонах. Власти страны в конце апреля неоднократно заявляли, что Украина прошла очередную, третью волну заболеваемости коронавирусом, на пике которой за сутки фиксировали до 20 тыс. новых заболевших. За последние сутки в стране официально подтвердили лишь 2472 новых случая COVID-19.