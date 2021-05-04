Чебоксары, 5 мая, 2021, 00:10 — ИА Регнум. В столице Чувашии тепло начнут отключать 6 мая. Об этом сообщает управление ЖКХ и энергетики администрации Чебоксар.

ИА REGNUM В Чебоксарах распускаются цветы

С учётом потепления в мэрии приняли решение о завершении отопительного сезона в городе. 6 мая подача тепла будет прекращена.

Чиновники отмечают, что после прекращения теплоснабжения начнётся проверка подготовка тепловых сетей, теплосилового оборудования и внутридомовых отопительных систем к предстоящему отопительному сезону.

«Первые отключения горячего водоснабжения для проведения гидравлических испытаний сетей в Чебоксарах начнутся 11 мая», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер — министр строительства Чувашии Павел Данилов заявлял, что в республике разработанная несколько лет назад схема теплоснабжения сформирована «по формальному принципу». По его словам, она «не соответствовала последующей экономии и ресурсам».

Подробнее:Схема теплоснабжения в Чувашии разработана формально — вице-премьер