Вашингтон, 4 мая, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Дополнительно $85 млн запросил у законодателей на борьбу с внутренним терроризмом генеральный прокурор США Меррик Гарленд в ходе слушаний, посвящённых бюджету минюста на 2022 финансовый год. Трансляция велась 4 мая на сайте комитета по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.

(сс) U.S. Department of Homeland Security (DHS) Заместитель министра внутренней безопасности Кен Кучинелли осматривает Капитолий после штурма 6 января 2021 года

Гарленд уточнил, что $45 млн из этой суммы будут выделены ФБР для проведения расследований, связанных с внутренним терроризмом, а $40 млн будут использованы для помощи федеральным прокурорам в работе на данном направлении. Всего, по словам главы минюста США, администрация Белого дома запросила $35,2 млрд на деятельность минюста. Из них $131 млн планируется направить на борьбу с внутренним терроризмом.

Напомним, в связи с беспорядками у здания Капитолия в Вашингтоне 6 января американский лидер Джозеф Байден поручил своей администрации ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и оценить риски, которые несёт данное явление.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обвинения по делу об участии в захвате здания Конгресса США 6 января предъявлены более 430 задержанным.