Ульяновск, , 10:06 — REGNUM В Ульяновской области остаётся актуальной проблема стихийного сжигания мусора и пала сухой травы, хотя число возгораний сократилось. Об этом говорится в заявлении замначальника ГУ МЧС по региону Равиля Идиатуллова.

По его словам, с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области зарегистрирован 1341 факт загорания сухой травы, что на 4,3% ниже аналогичного прошлогоднего периода (1402 пожара). В том числе с начала мая зарегистрировано 198 возгораний сухой травы, растительности и мусора.

«Проблема стихийного и повсеместного сжигания мусора и прошлогодней растительности на придомовой территории, садовых участках и на полях сельхозназначения, с учетом начала пожароопасного периода, остается наиболее актуальной», — говорит Равиль Идиатуллов.

В ведомстве напоминают, что в регионе установлен особый противопожарный режим и запрещено использование открытого огня — сжигание мусора и разведение костров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Ульяновской области пожарно-спасательные подразделения 14 раз выезжали на тушение сухой травы, выгорело почти 2,5 гектара. Самый крупный пожар произошёл в Новоспасском районе, где площадь возгорания составила 1,5 гектара.

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