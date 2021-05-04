Пыть-Ях, Югра, 4 мая, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В Югре выясняются обстоятельства гибели 4 мая при пожаре в Пыть-Яхе трёх человек, в том числе двух детей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Никиреев Станислав Михайлович. Старые дома. 1977

По предварительным данным, пожар произошёл около 18:00 (16:00 мск) в одноэтажном деревянном жилом доме по ул. Строителей города Пыть-Ях. В результате погибли двое детей в возрасте двух и трёх лет, а также мужчина. Предполагаемая причина смерти — отравление продуктами горения.

Госпитализированы в тяжёлом состоянии мать и дедушка детей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). На данный момент выясняются причины возгорания, устанавливается лицо, виновное в трагедии, назначены необходимые экспертизы.

Следствием будет дана оценка своевременности и полноте действий органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних в части обеспечения надлежащих условий содержания детей.