Париж, 4 мая, 2021, 19:55 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел (МИД) Франции вызвали посла России в Париже Алексея Мешкова. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства.

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По словам источника, причина — ограничительные меры Москвы против еврочиновников.

«Мы (власти Франции — прим. ИА REGNUM) решительно осуждаем меры, объявленные … российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц», — сказал представитель МИД Франции российскому послу.

Отмечается, что встреча с послом России состоялась 3 мая.

Как передавало ИА REGNUM, в конце апреля власти РФ запретили въезд на свою территорию восьмерым гражданам стран ЕС. Данное решение Москвы — это ответные меры на ограничительные меры со стороны ЕС.

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