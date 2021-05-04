Киев, , 19:54 — REGNUM Во Львове сегодня, 4 мая, произошел пожар в одной из гостиниц, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальной информации государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, возгорание возникло утром в перекрытии между мансардным этажом и крышей трехэтажного здания гостиницы.

Постояльцы были оперативно эвакуированы, через час после вызова спасателей пожар локализовали, еще через 20 минут полностью потушили. В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 60 кв. метров, коммутационный щит, подвесной потолок на площади 10 кв. метров, повреждены потолок и стены. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают причины возникновения возгорания устанавливают.

Напомним, что предыдущий серьезный пожар в гостинице на Украине случился в Одессе в январе нынешнего года. Тогда погибло два человека, еще двое серьезно пострадали, а причиной пожара, предположительно, стало возгорание проводки.