Москва, , 20:19 — REGNUM Российская певица Клава Кока записала песню совместно с солистом группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым. Артисты опубликовали в своих Instagram-аккаунтах фрагменты композиции.

https://www.instagram.com/p/COajY7BoDnd/

«Вы давно просили лирическую песню, которая будет вызывать абсолютно искренние эмоции… Кажется, вот она», — обратился к фанатам Жуков, предложив им угадать, с кем записан этот трек. Клава Кока также опубликовала видеофрагмент этой песни, но уже со своим участием.

Добавим, что название композиции Клавы Коки и Сергея Жукова пока неизвестно. Дата выхода трека пока тоже не названа.

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